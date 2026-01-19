Подросток принес в школу самодельный шокер и набросился на одноклассницу Школьник под Хабаровском получил травму из-за самодельного шокера

В Комсомольске-на-Амуре школьник попытался атаковать одноклассницу самодельным электрошокером, но по случайности ударил током себя самого из-за ошибки в полярности, передает Telegram-канал Readovka. Это привело к панике и экстренной эвакуации учеников из здания.

Правоохранительные органы изъяли опасное самодельное устройство, в настоящий момент проводится проверка. По информации местных СМИ, до этого подросток хвастался своим изобретением и угрожал опробовать его не только на одноклассниках, но и на птицах.

Ранее школьник из Саратовской области попал в больницу после взрыва петарды в его руках. По предварительной информации прокуратуры, инцидент произошел 28 декабря на улице Тельмана в городе Энгельсе во время игры, в результате которой подросток получил травму руки.

Кроме того, двое детей из Ижевска пострадали из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Один из них, ученик первого класса, получил тяжелое повреждение глаза при взрыве петарды в жестяной банке из-под газировки. Пострадавшего мальчика доставили в медицинское учреждение.