19 января 2026 в 21:16

Потерявшийся пять лет назад пес вернулся к хозяевам в США

SBN: микрочип помог потерявшейся в США собаке вернуться домой через пять лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В американском штате Флорида собака по кличке Паркер, пропавшая пять лет назад, вернулась к своим хозяевам. Как пишет Spectrum Bay News 9, пес таинственно исчез в 2019 году.

Владельцы обыскали весь район, но поиски не увенчались успехом, и им пришлось смириться с утратой. Судьба Паркера прояснилась лишь сейчас, когда истощенного и постаревшего пса нашли на обочине дороги недалеко от дома и доставили в приют. Там ветеринары обнаружили чип, после чего связались с хозяевами собаки. Кем и где содержался все эти годы Паркер, остается загадкой.

Ранее стало известно, что за время новогодних каникул в Москве нашли хозяев для свыше 100 животных. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, всего приюты покинули 110 собак и кошек. Подбор будущих питомцев для горожан осуществлялся с помощью специального онлайн-сервиса. Сейчас в городских приютах ожидают своих хозяев более 15 тысяч привитых и чипированных животных, заключил мэр.

До этого кинолог Григорий Манев рассказал, что обязательная регистрация домашних животных повысит уровень ответственности в обществе и снизит риски распространения бешенства. По его мнению, такой закон также позволит снизить количество бездомных животных.

