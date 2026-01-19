Потерявшийся пять лет назад пес вернулся к хозяевам в США

В американском штате Флорида собака по кличке Паркер, пропавшая пять лет назад, вернулась к своим хозяевам. Как пишет Spectrum Bay News 9, пес таинственно исчез в 2019 году.

Владельцы обыскали весь район, но поиски не увенчались успехом, и им пришлось смириться с утратой. Судьба Паркера прояснилась лишь сейчас, когда истощенного и постаревшего пса нашли на обочине дороги недалеко от дома и доставили в приют. Там ветеринары обнаружили чип, после чего связались с хозяевами собаки. Кем и где содержался все эти годы Паркер, остается загадкой.

Ранее стало известно, что за время новогодних каникул в Москве нашли хозяев для свыше 100 животных. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, всего приюты покинули 110 собак и кошек. Подбор будущих питомцев для горожан осуществлялся с помощью специального онлайн-сервиса. Сейчас в городских приютах ожидают своих хозяев более 15 тысяч привитых и чипированных животных, заключил мэр.

До этого кинолог Григорий Манев рассказал, что обязательная регистрация домашних животных повысит уровень ответственности в обществе и снизит риски распространения бешенства. По его мнению, такой закон также позволит снизить количество бездомных животных.