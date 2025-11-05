Кинолог объяснил, почему необходима обязательная регистрация питомцев

Обязательная регистрация домашних животных повысит уровень ответственности в обществе и снизит риски распространения бешенства, рассказал НСН кинолог Григорий Манев. По его мнению, такой закон также позволит снизить количество бездомных животных.

Мы должны четко понимать, сколько вообще домашних животных сейчас проживает в России. Это также может снизить риск заражения бешенством, потому что очень многие владельцы до сих пор не прививают своих питомцев, а в нашей стране с точки зрения бешенства не очень хорошая ситуация, — рассказал Манев.

Кинолог отметил, что «бесхозных» животных быть не должно — бездомные кошки и собаки также должны принадлежать городу или другому населенному пункту. Он отметил, что регулировать закон о переписи питомцев будет сложно, однако необходимо предпринимать шаги в этом направлении.

Ранее юрист Елена Браун рассказала, что содержание коровы, кур, свиней или других сельскохозяйственных животных в многоквартирных домах грозит штрафами до 15 тыс. рублей. Наиболее частыми проблемами становятся шум, нарушающий закон о тишине, неприятные запахи и несоблюдение санитарных норм.