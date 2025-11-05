Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 09:05

Россиянам объяснили, что грозит за корову или свиней в квартире

Юрист Браун: за содержание свиней в квартире грозит штраф до 15 тысяч рублей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Содержание коровы, кур, свиней или других сельскохозяйственных животных в многоквартирных домах грозит штрафами до 15 тысяч рублей, предупредила подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. По ее словам, которые приводит РИА Новости, при этом прямого запрета на их проживание в квартирах в законе нет.

Существует перечень животных, запрещенных к содержанию [в квартире], но домашняя свинья, куры, козы и коровы в него не входят. Как такового прямого запрета на их проживание в квартирах нет, но содержание сельхозживотных в многоквартирном доме почти всегда приводит к нарушениям соблюдения прав и законных интересов соседей или других жильцов в квартире, — рассказала Браун.

Как пояснила юрист, наиболее частыми проблемами становятся шум, нарушающий закон о тишине, неприятные запахи и несоблюдение санитарных норм. За несоблюдение требований к содержанию животных предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей, а в случае доказанного жестокого обращения — до 15000 рублей.

Если животное причинит ущерб имуществу или здоровью соседей, владельцу придется возместить причиненный вред. Они также будут вправе обратиться в суд с требованием запретить содержание сельскохозяйственного животного в квартире.

Ранее российская кинологическая федерация выступила с инициативой о введении обязательной регистрации домашних животных. Данное предложение направлено на повышение ответственности владельцев и упорядочивание содержания питомцев.

Россия
животные
квартиры
штрафы
