В России может появиться обязательный учет домашних питомцев РКФ предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных в России

Российская кинологическая федерация выступила с инициативой о введении обязательной регистрации домашних животных, сообщил РИА Новости президент организации Владимир Голубев. Отмечается, что данное предложение направлено на повышение ответственности владельцев и упорядочивание содержания питомцев.

Наша принципиальная позиция включает несколько ключевых мер: обязательная регистрация домашних животных. Это базовый шаг к цивилизованному владению, который повысит уровень персональной ответственности каждого хозяина, — сказано в сообщении.

Также федерация предлагает ввести обязательный учет деятельности заводчиков. Планируется проведение образовательной работы по формированию ответственного собаководства.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что каждый год в конце дачного сезона бездомными становятся около 100 тыс. питомцев. По его словам, нужно вводить учет домашних животных, но только 20 регионов России пошли на этот шаг.

До этого Бурматов, комментируя положения законопроекта об обязательной регистрации домашних животных, заявил, что для кошек и собак могут ввести специальный фотобанк для распознавания. При этом рыб, хомяков, попугаев и змей регистрировать не придется, уточнил парламентарий.