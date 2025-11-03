Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 11:28

В Госдуме рассказали, сколько животных ежегодно выбрасывают дачники

Депутат Бурматов: каждый год бездомными становятся около 100 тысяч питомцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый год, в конце дачного сезона, бездомными становятся около 100 тысяч питомцев, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, переданным ТАСС, нужно вводить учет домашних животных, но только 20 регионов России пошли на этот шаг.

У нас порядка 100 тысяч животных бездомных появляется ежегодно на территориях именно садовых товариществ. Циничная абсолютно история, потому что люди в сентябре, в начале октября выбрасывают тех, кого они взяли в апреле, в мае. Полгода собачка пожила там, от нее избавились. Все, наигрался ребенок, — сказал депутат.

Ранее Бурматов, комментируя положения законопроекта об обязательной регистрации домашних животных, заявил, что для кошек и собак могут ввести специальный фотобанк для распознавания. При этом рыб, хомяков, попугаев и змей регистрировать не придется, уточнил парламентарий.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин ввел повышенные штрафы для владельцев домашних животных. Изменения касаются правил выгула, регистрации питомцев, а также деятельности приютов и обращения с безнадзорными животными.

Госдума
Россия
Владимир Бурматов
животные
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Семья и жизнь

