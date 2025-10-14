В Госдуме оценили законопроект о борьбе с «кошкиными домами»

Предлагаемый Минприроды РФ законопроект, по которому заводить котов и собак в России можно будет только по специальному допуску, вряд ли будет способствовать решению проблемы «кошкиных домов», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, гораздо эффективнее бороться с теми, кто разводит животных на продажу.

Авторы правильно поднимают проблему, но с моей точки зрения решать ее нужно другой нормой, а именно регулированием коммерческого разведения животных. Потому что, как правило, те квартиры, где содержится по 70 собак, они их содержат на продажу. Это черные заводчики, их «плодильщиками» еще в народе называют, которые через интернет продают якобы породистых животных за деньги, не платят налогов, уходят от всякого контроля. <…> Это бизнес, он циничный, это всегда жестокое обращение с животными, — сказал Бурматов.

По его словам, уже есть законопроект на эту тему, который сейчас рассматривается правительством, но пока остается без отзыва. Депутаты готовы его рассмотреть с тем, чтобы отрегулировать именно разведение животных, поскольку, подчеркнул парламентарий, проблема всегда в этом.

Всегда непроданное потомство летит за ворота, это пополнение армии безнадзорных животных и так далее. А здесь, когда вы говорите про квартиры частных граждан, элементарно ни один человек не пустит к себе в квартиру. По конституции жилище неприкосновенно, и никто не пустит пересчитывать своих кошек. С точки зрения исполнения, даже если представить, что [эта норма] была бы принята, это просто невозможно отадминистрировать, — отметил Бурматов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел повышенные штрафы для владельцев домашних животных. Изменения касаются правил выгула, регистрации питомцев, а также деятельности приютов и обращения с безнадзорными животными.