14 октября 2025 в 09:52

Стало известно об особенностях закона о регистрации домашних животных

Депутат Бурматов: для кошек и собак могут ввести фотобанк для распознавания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для кошек и собак могут ввести фотобанк для распознавания, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов, комментируя положения законопроекта об обязательной регистрации домашних животных. По его словам, переданным «Парламентской газетой», при этом рыб, хомяков, попугаев и змей регистрировать не придется.

Выбор способа маркировки останется за владельцем: чипирование, клеймо-татуировка, бирка или другой. Дополнительно может быть введено фотографирование для распознавания животного, такие технологии уже есть, они апробированы. По точкам искусственный интеллект может идентифицировать животное, и это даже надежнее, чем бирка, — точность больше 90%, — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко предложил установить максимальное количество домашних животных в квартирах. Документ предусматривает привязку норм содержания питомцев к площади жилого помещения.

