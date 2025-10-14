Стало известно об особенностях закона о регистрации домашних животных Депутат Бурматов: для кошек и собак могут ввести фотобанк для распознавания

Для кошек и собак могут ввести фотобанк для распознавания, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов, комментируя положения законопроекта об обязательной регистрации домашних животных. По его словам, переданным «Парламентской газетой», при этом рыб, хомяков, попугаев и змей регистрировать не придется.

Выбор способа маркировки останется за владельцем: чипирование, клеймо-татуировка, бирка или другой. Дополнительно может быть введено фотографирование для распознавания животного, такие технологии уже есть, они апробированы. По точкам искусственный интеллект может идентифицировать животное, и это даже надежнее, чем бирка, — точность больше 90%, — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко предложил установить максимальное количество домашних животных в квартирах. Документ предусматривает привязку норм содержания питомцев к площади жилого помещения.