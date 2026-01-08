Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 11:06

Раскрыт приказ ВС Дании на случай атаки США на Гренландию

The Telegraph: ВС Дании откроют огонь при вторжении США в Гренландию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вооруженные силы Дании в случае вторжения США в Гренландию обязаны немедленно открыть огонь без ожидания приказов командования, сообщает The Telegraph. Издание ссылается на королевский указ 1952 года, который предписывает датским военным вступать в бой при нападении на территорию королевства.

Министерство обороны Дании подтвердило существование правила 1952 года, требующего от солдат немедленно контратаковать вторгающиеся силы без ожидания приказов, — говорится в публикации.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Данию и Европу за неспособность обеспечить безопасность Гренландии. По его словам, остров имеет критическое значение для обороны США, а европейские союзники не выполнили своих обязательств по его защите.

До этого европейские дипломаты, по данным Politico, призвали ЕС готовиться к прямой конфронтации с главой Белого дома Дональдом Трампом из-за его намерений установить контроль над Гренландией. Лидеры Евросоюза оценили риторику президента США как агрессивную и начали срочный поиск плана по сдерживанию его действий.

Дания
США
Гренландия
военные
