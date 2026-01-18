За праздники москвичи забрали из приютов более сотни животных

За праздники москвичи забрали из приютов более сотни животных Собянин: в московских приютах нашли хозяев для 110 животных с начала 2026 года

За время новогодних каникул в Москве нашли хозяев для свыше ста животных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, всего приюты покинули 110 собак и кошек.

В общей сложности 110 животных из 13 городских приютов обрели семьи и переехали к постоянным хозяевам, — сказал Собянин.

Подбор будущих питомцев для горожан осуществлялся с помощью специального онлайн-сервиса. Сейчас в городских приютах ожидают своих хозяев более 15 тысяч привитых и чипированных животных, заключил мэр.

