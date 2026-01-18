Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 23:21

За праздники москвичи забрали из приютов более сотни животных

Собянин: в московских приютах нашли хозяев для 110 животных с начала 2026 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
За время новогодних каникул в Москве нашли хозяев для свыше ста животных, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, всего приюты покинули 110 собак и кошек.

В общей сложности 110 животных из 13 городских приютов обрели семьи и переехали к постоянным хозяевам, — сказал Собянин.

Подбор будущих питомцев для горожан осуществлялся с помощью специального онлайн-сервиса. Сейчас в городских приютах ожидают своих хозяев более 15 тысяч привитых и чипированных животных, заключил мэр.

Ранее пару гималайских моналов привезли в Ленинградский зоопарк. Там отметили, что эти птицы, которые обитают в Тибете, Гималаях и предгорье Эвереста, были транспортированы в 2025 году из Московского зоопарка.

До этого кинолог Григорий Манев рассказал, что обязательная регистрация домашних животных повысит уровень ответственности в обществе и снизит риски распространения бешенства. По его мнению, такой закон также позволит снизить количество бездомных животных.

Кроме того, ветеринарный врач Евгений Цыпленков рассказал, что кости с новогоднего стола могут представлять опасность для домашних животных. Он отметил, что хозяевам необходимо усиленно следить за питомцами.

