17 января 2026 в 23:02

В Ленинградский зоопарк перевезли двух редких экзотических птиц

В Ленинградский зоопарк перевезли двух гималайских моналов

Фото: Никита Цициги/NEWS.ru
Пару гималайских моналов привезли в Ленинградский зоопарк, передает пресс-служба учреждения. Там отметили, что эти птицы, которые обитают в Тибете, Гималаях и предгорье Эвереста, были транспортированы в 2025 году из Московского зоопарка.

В Ленинградский зоопарк приехала пара гималайских моналов. Эти представители семейства фазановых обитают в высокогорье Центральной Азии (Тибет, Гималаи, предгорье Эвереста) на высоте до 5 тысяч метров, — сказано в сообщении.

Моналы, как подчеркивается в публикации, уже прошли карантин. В настоящий момент они уже доступны для посетителей зоопарка.

Ранее панде Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковые санки. На опубликованных в Сети кадрах видно, как животное с интересом распаковало новогодние подарки, а затем попробовало «на зубок» изделие из бамбука.

До этого стало известно, что Катюша весит уже более 80 килограммов. По словам киперов, дочка больших панд Дин-Дин и Жуи успешно проходит тренинги.

Тем временем в Московском зоопарке рассказали, что даже самые экзотические жители столичного зоосада не отказываются от зимних прогулок, которые помогают им поддерживать тонус и закаливать организм. Несмотря на наличие теплых павильонов, львы, слоны и даже зебры периодически появляются в уличных вольерах.

