В Ленинградский зоопарк перевезли двух редких экзотических птиц В Ленинградский зоопарк перевезли двух гималайских моналов

Пару гималайских моналов привезли в Ленинградский зоопарк, передает пресс-служба учреждения. Там отметили, что эти птицы, которые обитают в Тибете, Гималаях и предгорье Эвереста, были транспортированы в 2025 году из Московского зоопарка.

В Ленинградский зоопарк приехала пара гималайских моналов. Эти представители семейства фазановых обитают в высокогорье Центральной Азии (Тибет, Гималаи, предгорье Эвереста) на высоте до 5 тысяч метров, — сказано в сообщении.

Моналы, как подчеркивается в публикации, уже прошли карантин. В настоящий момент они уже доступны для посетителей зоопарка.

