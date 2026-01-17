Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 15:38

В Московском зоопарке объяснили, зачем пускают львов гулять зимой

Африканских животных из московского зоопарка водят гулять зимой ради здоровья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Даже самые экзотические жители столичного зоосада не отказываются от зимних прогулок, которые помогают им поддерживать тонус и закаливать организм, рассказала РИА Новости гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Несмотря на наличие теплых павильонов, львы, слоны и даже зебры периодически появляются в уличных вольерах.

Такие вылазки полезны для здоровья животных: они помогают поддерживать тонус, закаливают организм и дарят новые впечатления, — отметила Акулова.

Режим прогулок строго регламентирован и напрямую зависит от вида и возраста животного. Например, азиатские слоны выходят на улицу только в безгололедные дни при температуре не ниже -2 градусов. В то же время африканские львы способны совершать короткие вылазки даже в суровые 25-градусные морозы. Специалисты внимательно следят за состоянием подопечных, обеспечивая им постоянный доступ к обогреваемым помещениям.

Особую адаптивность демонстрируют черные антилопы и бурые гиены, которые самостоятельно решают, когда им отправиться на свежий воздух. У гиен к зиме отрастает плотная «шуба», позволяющая им комфортно чувствовать себя при -10 градусах. Даже зебры Греви, привыкшие к засушливым саваннам Эфиопии и Кении, эффектно смотрятся на белом снегу, выходя из павильонов при умеренном морозе до минус 15 градусов.

Ранее панде Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковые санки. На опубликованных в Сети кадрах видно, как животное с интересом распаковало новогодние подарки, а затем попробовало «на зубок» изделие из бамбука.

зоопарки
Москва
животные
морозы
