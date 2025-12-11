Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 17:45

Ветеринар предупредил об опасности новогоднего стола для питомцев

Ветеринар Цыпленков: кости с новогоднего стола несут опасность для питомцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кости с новогоднего стола могут представлять опасность для домашних животных, рассказал «Радио 1» ветеринарный врач Евгений Цыпленков. Он отметил, что хозяевам необходимо усиленно следить за питомцами.

В случае, если питомец съел что-то потенциально вредное (кости, инородный предмет), или его состояние вызывает тревогу, единственно верное решение — как можно быстрее обратиться за профессиональной помощью в клинику, — рассказал Цыпленков.

Ветеринар подчеркнул, что особую опасность для животных представляют трубчатые кости. По его словам, после того, как животные их разгрызают, они могут травмировать пищевод и желудок.

Ранее Цыпленков рассказал, что некоторые новогодние атрибуты могут нанести вред домашним животным, мишура опасна для кошек, а фейерверки — для собак. Он также призвал заменить стеклянные елочные украшения на изделия из небьющихся материалов.

питомцы
Новый год
риски
еда
