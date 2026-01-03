Новый год — 2026
03 января 2026 в 09:12

Правительство России утвердило план индексации пенсий по старости

Пенсии в России будут индексироваться не ниже уровня инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство России намерено сохранить индексацию страховых пенсий по старости на уровне не ниже инфляции, следует из плана, утвержденного кабинетом министров. Как указано в документе, эта мера направлена на улучшение уровня жизни и финансовой стабильности пожилых граждан, передает ТАСС.

С 1 января 2026 года размер страховых пенсий вырос на 7,6%, объединив две ежегодные индексации — по инфляции и по прогнозируемому росту заработных плат. В следующие годы повышение будет проводиться с 1 февраля и с 1 апреля, а работающие пенсионеры с 1 августа получат перерасчет на основе страховых взносов за предыдущий год.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова сообщила, что размер страховой пенсии по старости может быть существенно увеличен, если гражданин не станет оформлять ее сразу после возникновения права. Для этого необходимо отложить обращение как минимум на год.

Кроме того, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что в 2026 году пройдет перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии для служащих гражданской авиации и угольной отрасли. По его словам, данная процедура будет проводиться четыре раза за 12 месяцев.

