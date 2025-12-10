ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 04:54

Стало известно, кому увеличат пенсию четыре раза за 2026 год

Надбавку к пенсии летчикам и шахтерам будут пересчитывать четыре раза в 2026 год

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2026 году будет произведен перерасчет ежемесячной надбавки к пенсии для работников гражданской авиации и угольной промышленности, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Эта процедура будет осуществляться четыре раза в течение года.

Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, — сказано в сообщении.

Данная доплата предоставляется в связи с особыми условиями труда на этих производствах, отметил депутат. Конкретный размер надбавки зависит от среднего заработка и специального стажа работника, заключил он.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов заявил: многие предпенсионеры не знают, что могут получить право на пенсионные накопления до наступления соответствующего возраста. При этом страховая пенсия по старости доступна только при достижении установленного возраста.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в российском законодательстве предусмотрен широкий перечень оснований для досрочного выхода на страховую пенсию по старости. В частности, это доступно жителям Крайнего Севера.

пенсии
летчики
шахтеры
Алексей Говырин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится хомяк: удача или хлопоты? Полное толкование
Долина рассказала суду, что лишилась основного жилья из-за мошенников
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 декабря
Мужской выбор: тарталетки «Казанова» — простой и пикантный хит стола!
НДФЛ, НДС, новые вычеты: какие изменения с налогами ждут нас в 2026 году
МИД Норвегии начало поиски русскоязычных сотрудников
Стубб сделал громкое заявление об урегулировании на Украине
«Бесплатный совет»: Трамп высказался о судьбе Европы
Командование ВСУ стало называть ложную причину смерти военных
Россиян предупредили о фейковых каналах Минпросвещения в соцсетях
Юрист ответил, что грозит за распитие алкоголя в машине
Назван безобидный утренний ритуал, который может исказить анализ крови
К чему видеть себя в свадебном платье: неожиданное толкование
Стало известно, кому увеличат пенсию четыре раза за 2026 год
Стало известно, сколько раз ВСУ обстреляли территорию ДНР за сутки
«Военный оксюморон»: в Аргентине указали на ошибку ЕС по поводу России
На Камчатке сейсмологи зафиксировали подземные толчки
Мужчинам назвали «женские упражнения» для укрепления здоровья
«Не справились»: Пушков указал на последствия одной ошибки ЕС
«Легче ликвидировать»: Зеленский рассказал о поисках замены Ермаку
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.