Стало известно, кому увеличат пенсию четыре раза за 2026 год Надбавку к пенсии летчикам и шахтерам будут пересчитывать четыре раза в 2026 год

В 2026 году будет произведен перерасчет ежемесячной надбавки к пенсии для работников гражданской авиации и угольной промышленности, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Эта процедура будет осуществляться четыре раза в течение года.

Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, — сказано в сообщении.

Данная доплата предоставляется в связи с особыми условиями труда на этих производствах, отметил депутат. Конкретный размер надбавки зависит от среднего заработка и специального стажа работника, заключил он.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов заявил: многие предпенсионеры не знают, что могут получить право на пенсионные накопления до наступления соответствующего возраста. При этом страховая пенсия по старости доступна только при достижении установленного возраста.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в российском законодательстве предусмотрен широкий перечень оснований для досрочного выхода на страховую пенсию по старости. В частности, это доступно жителям Крайнего Севера.