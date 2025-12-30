Новый год — 2026
Быстрый и полезный салат с тофу для новогоднего настроения

Быстрый и полезный салат с тофу для новогоднего настроения
Если хотите быстро приготовить что-то полезное и вкусное на Новый год, этот рецепт салата с тофу вас отлично выручит. Всего несколько простых ингредиентов — и без лишних хлопот свежий салат готов.

Для салата понадобятся тофу, свежие огурцы, помидоры, зелень и легкая заправка из лимонного сока и оливкового масла (пропорции ингредиентов определяйте на свой вкус). Нарежьте тофу кубиками, овощи — соломкой или кружочками, смешайте все в миске. Заправьте по вкусу, добавьте немного соли и перца — и ваш новогодний салат с тофу готов к подаче.

Этот простой и быстрый салат отлично впишется в праздничное меню, радуя вкусом и легкостью. Попробуйте — и убедитесь, что вкусный салат не всегда требует много времени и усилий!

Ранее мы поделились рецептом вегетарианских беляшей с тофу.

