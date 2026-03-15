Соединяю рис с крабовыми палочками и запекаю: суши-торт по-домашнему из доступных ингредиентов

Готовлю суши-торт по-домашнему из доступных ингредиентов — соединяю рис с крабовыми палочками и запекаю. Вкус получается насыщенным, сливочным и очень напоминает классические запеченные роллы.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 1,5 стакана круглозерного риса, 2 ст. л. рисового уксуса, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли. Для шапочки: 200 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. майонеза, 1 зубчик чеснока (по желанию), зелень.

Как приготовить

Рис отварите до готовности. Смешайте уксус, сахар и соль, слегка подогрейте до растворения и вмешайте в готовый рис. Крабовые палочки натрите на крупной терке или мелко порубите, сыр натрите на мелкой терке, смешайте с майонезом и измельченным чесноком. В форму для запекания выложите рис, утрамбуйте.

Сверху равномерно распределите крабово-сырную массу. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 10–15 минут до румяной корочки. Подавайте горячим, выкладывая ложкой на лист нори и заворачивая.

