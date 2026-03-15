Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 19:28

Соединяю рис с крабовыми палочками и запекаю: суши-торт по-домашнему из доступных ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Готовлю суши-торт по-домашнему из доступных ингредиентов — соединяю рис с крабовыми палочками и запекаю. Вкус получается насыщенным, сливочным и очень напоминает классические запеченные роллы.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 1,5 стакана круглозерного риса, 2 ст. л. рисового уксуса, 1 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. соли. Для шапочки: 200 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. майонеза, 1 зубчик чеснока (по желанию), зелень.

Как приготовить

Рис отварите до готовности. Смешайте уксус, сахар и соль, слегка подогрейте до растворения и вмешайте в готовый рис. Крабовые палочки натрите на крупной терке или мелко порубите, сыр натрите на мелкой терке, смешайте с майонезом и измельченным чесноком. В форму для запекания выложите рис, утрамбуйте.

Сверху равномерно распределите крабово-сырную массу. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 10–15 минут до румяной корочки. Подавайте горячим, выкладывая ложкой на лист нори и заворачивая.

Проверено редакцией
рецепты
крабовые палочки
закуски
Роллы
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где похоронят погибшего в зоне СВО сына Дацика
Байкерская взятка, кровавый трамвай и алкоголь-убийца: что дальше
В Иране назвали виновников агрессии США и Израиля
Бойцы ПВО спасли Москву от еще одного дрона ВСУ
Операция, отказ от «Сватов» и «6 кадров», СВО: как живет Федор Добронравов
Появилась информация о дате третьего раунда переговоров по Украине
Боец добровольческого отряда пострадал от налета дрона ВСУ на Белгородчину
Мужчина спалил автомобили полицейских и попался силовикам
Мошенники в постсоветской республике притворяются коммунальщиками
Шереметьево перевели на режим согласования
ВСУ продолжили атаковать Москву своими дронами
Умер актер из легендарного сериала «Следствие ведут знатоки»
В США рассказали, есть ли жертвы удара по консульству в Ираке
Морпех объяснил, почему газовики не сразу поверили в операцию «Поток»
Женщина подала в суд на босса за то, что тот ее звал «картошкой»
Порядка 73,2% жителей Казахстана переписали историю страны
Раскрыты потери Афганистана в ходе столкновений с Пакистаном
Медведев оценил сериал «10 историй о любви и смерти» о жизни в Донбассе
Польша оказалась в шаге от выхода из Евросоюза
«В заложниках»: аналитик раскрыл хитрый замысел США в войне против Ирана
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.