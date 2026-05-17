Слоёный салат «Весенний» с редисом и крабовыми палочками: рецепт, который точно захочется повторить

Этот салат получается очень свежим, лёгким и при этом очень сытным. Хрустящий редис и огурец отлично сочетаются с нежными крабовыми палочками и яйцами, а слоёная подача делает даже простой набор продуктов красивым и праздничным.

Главный плюс рецепта — готовится буквально за несколько минут и из самых доступных ингредиентов. Особенно хорошо такой салат подходит для весны и начала лета, когда уже хочется чего-то свежего вместо тяжёлых блюд.

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г, редис — 150 г, свежий огурец — 1 шт., яйца — 3 шт., сыр — 100 г, майонез — по вкусу.

Приготовление

Крабовые палочки нарезают небольшими кубиками. Редис и огурец режут тонкой соломкой или натирают на крупной тёрке. Яйца отваривают и измельчают. Сыр натирают отдельно.

Салат собирают слоями. Сначала выкладывают крабовые палочки и слегка смазывают майонезом.

Следующим слоем распределяют огурец, затем редис. После этого добавляют яйца и ещё немного майонеза.

Сверху салат обильно посыпают тёртым сыром.

Перед подачей салат желательно немного охладить — так он становится ещё вкуснее и сочнее.

Личный опыт

Автор News.ru Ольга Шмырева советует не натирать огурец слишком мелко, иначе он быстро даст сок. А ещё особенно свежо и вкусно получается, если добавить немного укропа или зелёного лука между слоями.

