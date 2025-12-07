ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 09:51

Названа категория россиян, которая может досрочно выйти на пенсию

Доцент Балынин: жители Крайнего Севера могут досрочно выйти на пенсию

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В российском законодательстве предусмотрен широкий перечень оснований для досрочного выхода на страховую пенсию по старости, заявил RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, в частности, это доступно жителям Крайнего Севера.

Для этого мужчины должны достигнуть возраста 50 лет, а женщины — 45, проработавшие не менее 25–20 лет оленеводами, охотниками-промысловиками, рыбаками, или не менее 10–7,5 года на вредных работах и имеющие страховой стаж 20–15 лет.

Ранее стало известно, что значительное повышение пенсионных выплат с начала 2026 года ожидает определенную категорию граждан. Как сообщил зампред комитета по бюджету и налогам депутат Каплан Панеш, для получения прибавки в 35% пенсионерам необходимо соответствовать нескольким ключевым критериям, в частности, до конца года достигнуть 80-летнего возраста.

Также партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех российских граждан. Выплату планируют осуществлять в декабре, чтобы обеспечить пожилых людей дополнительными средствами на праздники.

