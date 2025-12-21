Новый год-2026
Жителям одного из регионов РФ могут компенсировать проезд к месту отдыха

Жителям Крайнего Севера могут компенсировать проезд на отдых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутаты Государственной думы выступили с инициативой о полной компенсации стоимости проезда и провоза багажа для жителей Крайнего Севера, пишут РИА Новости. Речь идет о поездках к месту отдыха и обратно в пределах Российской Федерации. Соответствующий законопроект был направлен на заключение в правительство

Законопроектом предлагается включить в статью 325 Трудового кодекса РФ норму о компенсации проезда и провоза багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно в размере фактически понесенных расходов, — сказано в пояснительной записке.

Ранее депутат Сергей Миронов сообщил, что Министерству финансов России следует изучить возможность продления срока выплаты пособий по уходу за ребенком до трех лет. Он призвал ведомство пересмотреть политику в отношении программ поддержки семей с детьми. Политик подчеркнул, что выплаты прекращаются, как только доход семьи превышает установленный порог нуждаемости. Миронов выразил надежду, что правительство повысит этот показатель для семей с детьми.

До этого стало известно, что в Забайкальском крае рассматривают возможность выплаты 1 млн рублей студенткам и молодым сотрудницам бюджетных организаций за рождение ребенка. На выплаты смогут претендовать девушки в возрасте от 18 до 25 лет, родившие после 31 декабря 2025 года. Такую же сумму планируют выплачивать женщинам от 26 до 42 лет за рождение второго и последующих детей.

