В Госдуме поддержали призыв Путина расширить меры поддержки семей Миронов призвал Минфин продлить пособия по уходу за ребенком до трех лет

Минфину России следует рассмотреть возможность увеличения срока выплаты пособий по уходу за ребенком с полутора до трех лет, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он призвал ведомство пересмотреть политику в отношении программ поддержки семей с детьми.

На прямой линии президент [Владимир Путин] сказал, что текущих мер поддержки семей недостаточно, их нужно совершенствовать. В том числе это касается единых пособий для семей с низким доходом. «Справедливая Россия» не раз указывала правительству на эту проблему. Надеюсь, что по итогам прямой линии Минфин найдет деньги на продление пособий по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Давнее требование нашей партии, обращения на прямую линию доказывают, что люди его поддерживают. Вводите налог на сверхприбыль банков, увеличивайте подоходный для сверхбогатых, используйте триллионные резервы, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что как только семейный доход превышает установленный порог нуждаемости, выплаты прекращаются. Депутат выразил надежду, что кабинет министров этот показатель для россиян с детьми и полностью отменит его для многодетных семей.

Кроме того, президент четко сказал правительству: «Историю с мораторием на штрафы для застройщиков надо заканчивать». Абсолютно правильно. С таким предложением я обращался в кабмин. Мораторий и так долго позволял девелоперам не беспокоиться о качестве и сроках сдачи жилья. В итоге почти 55% новостроек сдаются с задержкой. По штрафам застройщики уже задолжали гражданам более 100 млрд рублей. А правительство хотело продлить этот мораторий еще на год. Теперь с этим покончено, — резюмировал Миронов.

Ранее Путин заявил, что семьи не должны испытывать ухудшение финансового положения после рождения ребенка. По словам президента, материальное состояние семьи играет ключевую роль в этом вопросе.