19 декабря 2025 в 17:38

В Госдуме поддержали призыв Путина расширить меры поддержки семей

Миронов призвал Минфин продлить пособия по уходу за ребенком до трех лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Минфину России следует рассмотреть возможность увеличения срока выплаты пособий по уходу за ребенком с полутора до трех лет, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он призвал ведомство пересмотреть политику в отношении программ поддержки семей с детьми.

На прямой линии президент [Владимир Путин] сказал, что текущих мер поддержки семей недостаточно, их нужно совершенствовать. В том числе это касается единых пособий для семей с низким доходом. «Справедливая Россия» не раз указывала правительству на эту проблему. Надеюсь, что по итогам прямой линии Минфин найдет деньги на продление пособий по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Давнее требование нашей партии, обращения на прямую линию доказывают, что люди его поддерживают. Вводите налог на сверхприбыль банков, увеличивайте подоходный для сверхбогатых, используйте триллионные резервы, — высказался Миронов.

Он подчеркнул, что как только семейный доход превышает установленный порог нуждаемости, выплаты прекращаются. Депутат выразил надежду, что кабинет министров этот показатель для россиян с детьми и полностью отменит его для многодетных семей.

Кроме того, президент четко сказал правительству: «Историю с мораторием на штрафы для застройщиков надо заканчивать». Абсолютно правильно. С таким предложением я обращался в кабмин. Мораторий и так долго позволял девелоперам не беспокоиться о качестве и сроках сдачи жилья. В итоге почти 55% новостроек сдаются с задержкой. По штрафам застройщики уже задолжали гражданам более 100 млрд рублей. А правительство хотело продлить этот мораторий еще на год. Теперь с этим покончено, — резюмировал Миронов.

Ранее Путин заявил, что семьи не должны испытывать ухудшение финансового положения после рождения ребенка. По словам президента, материальное состояние семьи играет ключевую роль в этом вопросе.

