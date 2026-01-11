Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 14:22

Появились новые детали разговора Путина с участником акции «Елка желаний»

Зарубин показал закулисье разговора Путина с мальчиком из Калининграда

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Журналист ВГТРК Павел Зарубин поделился уникальными кадрами общения Владимира Путина с участником акции «Елка желаний». Президент позвонил семилетнему Игорю Степаненко, который вместе с семьей посещал Музей Мирового океана в Калининграде благодаря исполненному желанию. Однако во время теплой беседы возникли непредвиденные технические сложности.

В разгар разговора связь Москва-Калининград, оказывается, прервалась, — пояснил Зарубин.

Несмотря на внезапный обрыв линии, глава государства не стал завершать сеанс связи и проявил терпение. Технические службы оперативно восстановили соединение, позволив президенту и ребенку продолжить диалог. В итоге Игорь смог лично поделиться впечатлениями от поездки.

До этого Путин подарил 11-летней девочке из Красноярского края щенка. Новогодний подарок школьнице передал глава округа Роман Куйчик. Бежевого мопса назвали Голди. Мария пообещала заботиться о питомце, выгуливать его и дрессировать и поблагодарила президента за то, что он исполнил давнюю мечту.

Владимир Путин
подарки
акции
Павел Зарубин
дети
