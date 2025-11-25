День матери
25 ноября 2025 в 15:27

В Забайкалье предложили установить дополнительные выплаты за рождение детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Забайкалье хотят платить по 1 млн рублей студенткам и молодым сотрудницам бюджетных организаций за рождение ребенка, рассказала «МК в Чите» замминистра соцзащиты Забайкальского края Татьяна Сараева. Выплаты смогут получить девушки от 18 до 25 лет, родившие после 31 декабря 2025 года.

Выплата может быть направлена на первый взнос или на погашение ипотеки, — подчеркнула Сараева.

Такую же сумму планируют выплачивать женщинам в возрасте от 26 до 42 лет за рождение второго и последующих детей. Отмечается, что подобные решения должны подтолкнуть корпоративный сектор также ввести меры поощрения.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что женщины могут одновременно получать и зарплату, и ежемесячное пособие во время ухода за ребенком до 1,5 года при неполной занятости. По его словам, в этой ситуации следует заключить с работодателем дополнительное соглашение к трудовому договору, где подробно прописываются все условия.

