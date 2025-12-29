Новый год — 2026
Муж Кадышевой ответит в суде за долги

Супруга Кадышевой Костюка вызвали в суд из-за 286 тыс. рублей

Александр Костюк
Супруга певицы Надежды Кадышевой Александра Костюка вызвали в суд по иску о взыскании 286 тыс. рублей, сообщается на сайте Арбитражного суда. Согласно материалам дела, спор возник из-за неисполнения обязательств по договору аренды. Инициатором разбирательства выступило Управление спортивными сооружениями Пензы.

Слушание назначено на 17 февраля 2026 года и состоится в Арбитражном суде Пензенской области. До этого концерт Кадышевой в Пензе, запланированный на 13 мая в ККЗ «Пенза», был перенесен на 10 июня на более вместительную площадку.

Ранее стало известно, что российские артисты Филипп Киркоров и Полина Гагарина стали менее популярны в 2025 году. По словам продюсера Павла Рудченко, увеличением медийности и активности в уходящем году не могут похвастаться и артисты лейбла Black Star.

Тем временем юрист Данил Прокопенко сообщил, что певица Лариса Долина, отказавшая покупательнице квартиры в Хамовниках Полине Лурье освободить жилье до 30 декабря, может не съезжать оттуда вплоть до 20 января. По его словам, артистку можно выселить в принудительном порядке, но эта процедура займет много времени.

Надежда Кадышева
