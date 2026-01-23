Зоопсихолог объяснила большую любовь некоторых кошек к цветам

Кошки могут есть комнатные растения из-за нехватки внимания со стороны хозяев, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, такое поведение иногда является способом развлечь себя, если питомцу скучно или одиноко. Она отметила, что в первую очередь необходимо исключить физиологические причины такого поведения.

Если кошка грызет цветы и комнатные растения постоянно, то, скорее всего, в ее рационе не хватает клетчатки или витаминов. Можно предложить ей другой корм. Если она увлекается специальной травой из зоомагазина, это нормально, но в разумных пределах. При появлении диареи у кошки лучше на время убрать всю зелень из доступа, даже полезную. Иногда поедание цветов не связано с физиологией, а свидетельствует о недостатке внимания со стороны хозяев. Кошка просто развлекает себя как может, — пояснила Капустина.

