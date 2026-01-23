Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 05:30

Зоопсихолог объяснила большую любовь некоторых кошек к цветам

Зоопсихолог Капустина: кошка может есть цветы из-за нехватки внимания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кошки могут есть комнатные растения из-за нехватки внимания со стороны хозяев, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, такое поведение иногда является способом развлечь себя, если питомцу скучно или одиноко. Она отметила, что в первую очередь необходимо исключить физиологические причины такого поведения.

Если кошка грызет цветы и комнатные растения постоянно, то, скорее всего, в ее рационе не хватает клетчатки или витаминов. Можно предложить ей другой корм. Если она увлекается специальной травой из зоомагазина, это нормально, но в разумных пределах. При появлении диареи у кошки лучше на время убрать всю зелень из доступа, даже полезную. Иногда поедание цветов не связано с физиологией, а свидетельствует о недостатке внимания со стороны хозяев. Кошка просто развлекает себя как может, — пояснила Капустина.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что неправильное хранение корма для питомцев может привести к отравлению. По его словам, хранить еду для питомцев необходимо в сухом темном месте, подальше от труб и батарей.

