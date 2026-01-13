Кинолог объяснил, к чему может привести неправильное хранение корма

Кинолог объяснил, к чему может привести неправильное хранение корма Кинолог Голубев: неправильное хранение корма может привести к отравлению

Неправильное хранение корма для питомцев может привести к отравлению, рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он отметил, что при соблюдении условий хранения сухой корм может стать хорошей альтернативой для основы рациона.

Понятно, что испорченный корм, как и любую другую еду, недопустимо давать собаке. Последствия могут быть самые разные: от простого отказа от еды до расстройства ЖКТ, аллергических реакций и более долгосрочных проблем из-за недостатка питательных веществ, — рассказал Голубев.

Кинолог отметил, что хранить еду для питомцев необходимо в сухом темном месте, подальше от труб и батарей. По его словам, подойдут непрозрачные контейнеры с герметичной крышкой.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что кормление кошки исключительно сухим кормом может провоцировать образование камней в почках из-за недостатка влаги в организме. По ее словам, на практике сложно проконтролировать, сколько воды ежедневно выпивает питомец.