Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 05:30

Названа главная опасность кормления кошки только сухим кормом

Зоопсихолог Капустина: кормление кошек только сухим кормом вредит почкам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Кормление кошки исключительно сухим кормом может провоцировать образование камней в почках из-за недостатка влаги в организме, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, на практике сложно проконтролировать, сколько воды ежедневно выпивает питомец.

Желательно миксовать сухой корм с влажным, так как на практике достаточно сложно проследить, сколько воды пьет ваша кошка. От недостатка влаги в ее организме начинаются проблемы со здоровьем, в частности мочекаменная болезнь, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что праздничная мишура, тонкие блестящие ленты, дождики и стеклянные игрушки — наиболее опасные новогодние украшения для кошек и собак. По его словам, владельцам питомцев также не следует использовать для украшения жилища гирлянды, работающие от розетки.

До этого Шеляков заявил, что эфирные масла могут помочь отучить кошку раскапывать землю в цветочных горшках. По его словам, в данном случае применение физического насилия категорически недопустимо.

животные
советы
питомцы
заболевания
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, что грозит за неправильную перевозку елки на автомобиле
Комбриг ВСУ довел до приступа женщину-военнослужащего
США представили Европе план по реинтеграции России в мировую экономику
NASA внезапно потеряло связь со своей станцией на орбите Марса
Россиянам дали совет, как избежать самой популярной травмы в спортзале
«Новогодние свечки»: рецепт бутербродов с сыром — будет сытно
В Госдуме предложили новую льготу для пенсионеров
Жаркая встреча: готовим закуску «Огненная Лошадь» к новому, 2026 году
Россиянам рассказали, что грозит за парковку на заснеженном газоне
Новогодний вклад: как открыть, условия, штрафы, скрытые риски
Российские силы дистанционно заминировали тыл ВСУ
Дроны ВСУ атаковали российский регион
Психолог рассказала, как не потерять мотивацию работать до конца года
Голая женщина в сновидении: расшифровка по сонникам
Палата представителей США одобрила военный бюджет на 2026 год
Магнитная буря началась на Земле из-за солнечной активности
Названа главная опасность кормления кошки только сухим кормом
«Плюнул в лицо»: Зеленского обвинили в неуважении к Трампу
Пять человек погибли в огне в Якутии
Назван способ избежать конфликтов в паре из-за бытовых обязанностей
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.