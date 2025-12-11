Названа главная опасность кормления кошки только сухим кормом

Кормление кошки исключительно сухим кормом может провоцировать образование камней в почках из-за недостатка влаги в организме, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, на практике сложно проконтролировать, сколько воды ежедневно выпивает питомец.

Желательно миксовать сухой корм с влажным, так как на практике достаточно сложно проследить, сколько воды пьет ваша кошка. От недостатка влаги в ее организме начинаются проблемы со здоровьем, в частности мочекаменная болезнь, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что праздничная мишура, тонкие блестящие ленты, дождики и стеклянные игрушки — наиболее опасные новогодние украшения для кошек и собак. По его словам, владельцам питомцев также не следует использовать для украшения жилища гирлянды, работающие от розетки.

До этого Шеляков заявил, что эфирные масла могут помочь отучить кошку раскапывать землю в цветочных горшках. По его словам, в данном случае применение физического насилия категорически недопустимо.