Ветеринар перечислил самые опасные новогодние украшения для питомцев

Праздничная мишура, тонкие блестящие ленты, дождики и стеклянные игрушки — наиболее опасные новогодние украшения для кошек и собак, заявил «Вечерней Москве» ветеринар Михаил Шеляков. Он предостерег владельцев питомцев от использования гирлянд, работающих от розетки.

Мишура, ленты и дождики очень нравятся кошкам, они играют с ними и начинают заглатывать. Но в силу строения своего ротового аппарата животные не могут выплюнуть предметы назад. Это может вызвать инвагинацию кишечника — один из видов непроходимости, который чаще всего требует хирургического вмешательства, — предупредил Шеляков.

Он отметил, что, помимо этого, новогодние украшения могут вызвать отравление у животных. Вместо стеклянных игрушек эксперт посоветовал выбирать их пластиковый аналог. А при выборе гирлянд лучше отдать предпочтение моделям на батарейках. Изделия, работающие от розетки, могут погрызть питомцы.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что украшение елки матовыми новогодними шарами снизит вероятность проявления интереса со стороны кошки. По ее словам, праздничную атрибутику следует размещать в зоне недосягаемости для питомца.