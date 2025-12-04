Кошатникам ответили, как установить елку дома без стресса для питомцев

Украшение елки матовыми новогодними шарами снизит вероятность проявления интереса со стороны кошки, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, праздничную атрибутику следует размещать в зоне недосягаемости для питомца.

Чтобы появление нарядной елки не стало шоком для кошки, желательно за несколько дней до того, как ставить украшение, повесить мишуру, например, на стены. Тогда кошка привыкнет к ее виду и, когда увидит на елке, уже не слишком заинтересуется. Дерево лучше расположить в углу и наряжать его, когда кошка не видит процесс, чтобы не стимулировать своей суетой дополнительный интерес у кошки. Шарики лучше подбирать матовые, на нижних ветках — строго небьющиеся игрушки, а мишуру и гирлянды расположить повыше, — поделилась Капустина.

Она также посоветовала положить под елку мокрую тряпку или распылить спрей с цитрусовым запахом, чтобы отпугнуть кошку. Кроме того, по словам Капустиной, можно купить питомцу новую интерактивную игрушку и поощрять лакомством за игры с ней.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что эфирные масла могут помочь отучить кошку раскапывать землю в цветочных горшках. По его словам, в данном случае применение физического насилия категорически недопустимо.