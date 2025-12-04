Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 06:30

Кошатникам ответили, как установить елку дома без стресса для питомцев

Зоопсихолог Капустина: матовые новогодние шары вызовут меньший интерес у кошки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украшение елки матовыми новогодними шарами снизит вероятность проявления интереса со стороны кошки, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, праздничную атрибутику следует размещать в зоне недосягаемости для питомца.

Чтобы появление нарядной елки не стало шоком для кошки, желательно за несколько дней до того, как ставить украшение, повесить мишуру, например, на стены. Тогда кошка привыкнет к ее виду и, когда увидит на елке, уже не слишком заинтересуется. Дерево лучше расположить в углу и наряжать его, когда кошка не видит процесс, чтобы не стимулировать своей суетой дополнительный интерес у кошки. Шарики лучше подбирать матовые, на нижних ветках — строго небьющиеся игрушки, а мишуру и гирлянды расположить повыше, — поделилась Капустина.

Она также посоветовала положить под елку мокрую тряпку или распылить спрей с цитрусовым запахом, чтобы отпугнуть кошку. Кроме того, по словам Капустиной, можно купить питомцу новую интерактивную игрушку и поощрять лакомством за игры с ней.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что эфирные масла могут помочь отучить кошку раскапывать землю в цветочных горшках. По его словам, в данном случае применение физического насилия категорически недопустимо.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Кошатникам ответили, как установить елку дома без стресса для питомцев
