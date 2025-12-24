В ГД призвали посмертно наградить погибших при взрыве в Москве полицейских Депутат Журавлев предложил посмертно наградить погибших в Москве сотрудников ДПС

Погибших при взрыве в Москве сотрудников ДПС следует представить к государственным наградам, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, за организацией подрыва патрульной машины могут стоять украинские спецслужбы.

Сотрудники ДПС, которые погибли в результате взрыва в Москве, достойны государственных наград, потому что не только действовали в полном соответствии со своими служебными обязанностями, но и пытались предотвратить теракт на московских улицах. Конечно, за всем этим явственно торчат украинские уши — почерк СБУ или ГУР, которые, пройдя диверсионный опыт на Западе, теперь безо всяких угрызений совести убивают при помощи этих знаний российских граждан, — высказался Журавлев.

Он отметил, что методы украинской разведки включают вербовку исполнителей под предлогом мелких поручений. По его словам, они используют людей втемную, а затем дистанционно приводят в действие взрывное устройство.

Завербованных украинской разведкой бомбистов используют втемную. Им дают как бы менее опасные задания — проследить, принести, передать, а потом просят дистанционно активировать замаскированное взрывное устройство. В нынешних условиях следует быть чрезвычайно аккуратными, откликаясь на просьбы и заказы незнакомых людей, особенно тех, у которых украинский акцент, — резюмировал Журавлев.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что за взрывом машины ДПС в Москве могла стоять группа людей. По его словам, следователям предстоит разобраться во всех деталях произошедшего, включая версию о наличии сообщников.