Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 11:46

В ГД призвали посмертно наградить погибших при взрыве в Москве полицейских

Депутат Журавлев предложил посмертно наградить погибших в Москве сотрудников ДПС

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Погибших при взрыве в Москве сотрудников ДПС следует представить к государственным наградам, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, за организацией подрыва патрульной машины могут стоять украинские спецслужбы.

Сотрудники ДПС, которые погибли в результате взрыва в Москве, достойны государственных наград, потому что не только действовали в полном соответствии со своими служебными обязанностями, но и пытались предотвратить теракт на московских улицах. Конечно, за всем этим явственно торчат украинские уши — почерк СБУ или ГУР, которые, пройдя диверсионный опыт на Западе, теперь безо всяких угрызений совести убивают при помощи этих знаний российских граждан, — высказался Журавлев.

Он отметил, что методы украинской разведки включают вербовку исполнителей под предлогом мелких поручений. По его словам, они используют людей втемную, а затем дистанционно приводят в действие взрывное устройство.

Завербованных украинской разведкой бомбистов используют втемную. Им дают как бы менее опасные задания — проследить, принести, передать, а потом просят дистанционно активировать замаскированное взрывное устройство. В нынешних условиях следует быть чрезвычайно аккуратными, откликаясь на просьбы и заказы незнакомых людей, особенно тех, у которых украинский акцент, — резюмировал Журавлев.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что за взрывом машины ДПС в Москве могла стоять группа людей. По его словам, следователям предстоит разобраться во всех деталях произошедшего, включая версию о наличии сообщников.

взрывы
ДПС
награды
Москва
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе предотвратили захват заложника
Молодежный хор Череповецкой епархии выступил в Италии
«Мы вас проинформируем»: Песков о контактах Путина и Макрона
Подмосковье запустит программу субсидий для производителей робототехники
Депутат отреагировал на шуточную песню «Это Путин виноват»
В Госдуме назвали регион, в котором снизилось количество разводов
Песков анонсировал выступление Путина на заседании Совета Федерации
Эндокринолог дала советы, как избавиться от сонливости по утрам
Свищев назвал лучших спортсменов 2025 года
Военэксперт высказался о подготовке Финляндии к боевым действиям против РФ
Песков поставил Польшу на место в ее стремлении попасть в G20
В Кремле отреагировали на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Зеленского обвинили во лжи после раскрытия 20 пунктов мирного плана
Песков отказался комментировать мирный план Киева из 20 пунктов
Песков двумя словами оценил разговор Путина и Алиева
Глава управления капитального строительства Башкирии отправилась за решетку
В Кремле заявили, что США знают все ключевые параметры России по Украине
Финляндия готовится к возможному противостоянию с Россией
Появилось видео первых минут после взрыва с тремя погибшими в Москве
Путину доложили об итогах визита Дмитриева в США
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.