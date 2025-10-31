Ветеринар рассказал, как отучить кошку рыться в домашних цветах

Цитрусовые могут помочь отучить кошку рыть землю в горшках с домашними растениями, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. При этом, по его словам, категорически не рекомендуется прибегать к рукоприкладству.

Есть несколько способов отучить кошку рыться в домашних цветах. С одной стороны, можно банально сделать препятствие питомцу, оградив цветы. Также неплохо помогают цитрусовые корки, для кошек они достаточно противны на запах, однако опытные флористы говорят, что эфирные масла могут вредить растениям. Тем не менее можно пробовать разложить корки на подоконник, не обязательно в саму землю, — поделился Шеляков.

Он добавил, что существуют специальные спреи с эфирными маслами, отпугивающие кошек своим запахом. По словам Шелякова, их также беспокоят фольга, шуршащие предметы с металлическим скрежетом и неустойчивые поверхности. Кроме того, ветеринар рекомендовал использовать липкую ленту, чтобы питомцу было неприятно к ней прикасаться.

Если ваша кошка боится пылесоса, то можно ставить его рядом с цветами. Она будет видеть этот пугающий предмет и опасаться подходить к нему близко. Животные плохо различают нашу речь, но неплохо усваивают нашу интонацию, поэтому можно что-то сказать грозным голосом. При этом они еще смотрят на наши жесты. Если мы что-то говорим и при этом машем руками, то в голове у кошки будет белый шум. То есть жестикуляция должна быть крайне ограничена. Наказывать физически, конечно, не стоит, — заключил Шеляков.

