28 октября 2025 в 05:30

Кошатникам рассказали, почему питомцы отказываются спать в новых лежанках

Зоопсихолог Капустина: кошки избегают новых лежанок из-за незнакомого запаха

Кошки могут отказываться спать в новых лежанках из-за незнакомого запаха, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Также, по ее словам, питомцы избегают домиков из-за слишком плотного или теплого материала.

Некоторым кошкам не нравится, что, забравшись в домик, они уменьшают себе пространство для обзора и не могут контролировать ситуацию. Это же относится и к лежанкам с высокими бортиками. Других, наоборот, не устраивает, что, если лежанка плоская, они не чувствуют себя в безопасности. Слишком теплый и плотный материал домика не будет комфортен летом, а в тоненькой лежанке будет неуютно зимой. А еще кошка может первое время игнорировать лежанку из-за незнакомого запаха, — объяснила Капустина.

Зоопсихолог подчеркнула, что выбор животных зависит от их характера. По ее словам, общительные кошки предпочтут провести время рядом с хозяином.

Это зависит скорее от формы лежанки и ее расположения, но в какой-то мере и от характера кошки. Например, если кошка общительная, она предпочтет быть поближе к хозяевам: на диване или на коленях. Если кошка не любит лежанку, ей просто еще не подобрали подходящую, — резюмировала Капустина.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что пудели, кинг-чарльз-спаниели, мопсы, керн-терьеры, норвич-терьеры и вельш-корги — идеальные породы для детей. Он подчеркнул, что для подростков больше подходят французские бульдоги, шелти, лабрадоры и ретриверы.

