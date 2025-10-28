Кошатникам рассказали, почему питомцы отказываются спать в новых лежанках

Кошки могут отказываться спать в новых лежанках из-за незнакомого запаха, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. Также, по ее словам, питомцы избегают домиков из-за слишком плотного или теплого материала.

Некоторым кошкам не нравится, что, забравшись в домик, они уменьшают себе пространство для обзора и не могут контролировать ситуацию. Это же относится и к лежанкам с высокими бортиками. Других, наоборот, не устраивает, что, если лежанка плоская, они не чувствуют себя в безопасности. Слишком теплый и плотный материал домика не будет комфортен летом, а в тоненькой лежанке будет неуютно зимой. А еще кошка может первое время игнорировать лежанку из-за незнакомого запаха, — объяснила Капустина.

Зоопсихолог подчеркнула, что выбор животных зависит от их характера. По ее словам, общительные кошки предпочтут провести время рядом с хозяином.

Это зависит скорее от формы лежанки и ее расположения, но в какой-то мере и от характера кошки. Например, если кошка общительная, она предпочтет быть поближе к хозяевам: на диване или на коленях. Если кошка не любит лежанку, ей просто еще не подобрали подходящую, — резюмировала Капустина.

