Названы лучшие породы собак для детей и подростков Кинолог Голубев: мопсы и вельш-корги являются лучшими породами для детей

Пудели, кинг-чарльз-спаниели, мопсы, керн-терьеры, норвич-терьеры и вельш-корги — идеальные породы для детей, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что для подростков больше подходят французские бульдоги, шелти, лабрадоры и ретриверы.

Традиционно лучшими породами собак для детей считаются те, у которых есть набор трех определенных качеств: дружелюбие, уравновешенный характер, легкая обучаемость, — рассказал он.

Он подчеркнул, что ответственность за собаку, купленную для ребенка, всегда лежит на взрослых. Именно родители должны обеспечивать безопасность и контролировать взаимодействие ребенка с питомцем, отметил Голубев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел штраф за выгул собак на огороженных детских и спортивных площадках, а также возле учебных заведений. Максимальная сумма составляет 3 тыс. рублей.

Кроме того, депутаты Госдумы разработали поправки к законодательству, расширяющие перечень потенциально опасных пород собак и ограничивающие выгул крупных животных для отдельных категорий граждан. В новый список могут быть включены ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры.