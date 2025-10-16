Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 08:19

В России хотят расширить список опасных пород собак

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту, которые предусматривают расширение списка потенциально опасных пород собак, а также запрет на выгул крупных животных для ряда категорий граждан, сообщают «Известия». Так, в перечень опасных пород могут войти ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры.

Один из вариантов поправок предлагает считать опасными всех собак, чья высота в холке превышает 30 или 40 сантиметров. Согласно инициативе, детям до 14 лет могут запретить выгуливать собак выше 30 сантиметров, а подросткам от 14 до 16 лет — выше 40 сантиметров. Аналогичные ограничения хотят распространить на россиян в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также на недееспособных граждан.

Ранее владелицу собаки из Москвы оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за неубранную мочу питомца, что стало первым подобным случаем в России. Женщина рассказала, что на пса озлобилась ее соседка, которая плохо относится к животным: кричит на них и разбрасывает по двору отраву.

До этого стало известно, что в РФ могут принять законопроект, устанавливающий максимально разрешенное количество домашних животных в квартирах. Документ предусматривает привязку норм содержания питомцев к площади жилого помещения.

собаки
Госдума
законопроекты
породы
