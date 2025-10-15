Россиянку оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за неубранную мочу ее собаки В Москве ветнадзор впервые оштрафовал женщину за неубранную мочу ее пса

Владелицу собаки из Москвы оштрафовали за неубранную мочу питомца, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, это первый подобный случай в России. Женщина рассказала, что на пса озлобилась ее соседка, которая плохо относится к животным: кричит на них и разбрасывает по двору отраву.

Недавно она обратилась в ветнадзор с жалобой на то, что москвичка якобы не убирает за своей собакой и не прописывает ее в квартире. В ходе разбирательства выяснилось, что собачница действительно убирает только фекалии. При этом ветеринары объяснили, что она также должна носить с собой бутылку с водой и смывать мочу.

На этом основании женщине выписали штраф в размере 1500 рублей. Владелица пса уже обратилась в суд с намерением оспорить штраф, так как по действующему законодательству штрафные санкции применяются только за неубранные твердые экскременты.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов, комментируя положения законопроекта об обязательной регистрации домашних животных, заявил, что для кошек и собак могут ввести специальный фотобанк для распознавания. При этом рыб, хомяков, попугаев и змей регистрировать не придется, уточнил парламентарий.