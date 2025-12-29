Мать и дочь выжили благодаря бездомной собаке, которую они приютили В США собака спасла из пылающего автодома мать с дочерью

Жительница штата Флорида, США, Джой Робертс и ее дочь Хизер Белливо смогли спастись из горящего автодома благодаря своей собаке по кличке Уайли, передает KCBD. Она разбудила их, и они успели выбежать на улицу. Белливо считает, что промедление могло привести к гибели.

Огонь полностью уничтожил автодом, принадлежавший семье. Большинство их имущества было утрачено, но подарки, которые Робертс приготовила для своих внуков на Рождество, остались невредимыми. Женщина описала произошедшее как настоящее чудо. В данный момент Робертс и Белливо пребывают в отеле и заняты поиском нового жилья. Несмотря на утрату дома, они испытывают благодарность за то, что остались живы.

Собака Уайли когда-то была бездомной, но теперь у нее есть дом благодаря заботе матери и дочери. Добрые люди собрали для нее еду, игрушки и лежанку.

Ранее в Индии жительница города Навадвип бросила новорожденного мальчика недалеко от уличного туалета. Ребенка нашла стая бродячих собак, которые всю ночь охраняли его. Утром малыша обнаружила другая женщина, после чего его отвезли в больницу. Врачи подтвердили отсутствие травм у мальчика.