Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 18:31

Стая бродячих собак спасла брошенного матерью младенца

В Индии стая бродячих собак всю ночь охраняла брошенного младенца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жительница города Навадвип в Индии бросила новорожденного мальчика недалеко от уличного туалета, сообщает Times of India. Ребенка нашла стая бродячих собак. При этом животные не навредили младенцу. Они всю ночь охраняли мальчика, пока утром его не нашла другая женщина.

Эти собаки, которых мы часто прогоняем, сделали то, чего не сделали бы многие люди. Они сохранили ребенку жизнь, — отметила она.

Найденного малыша отвезли в больницу, где врачи подтвердили отсутствие травм. Мальчика перевели в районную больницу для дальнейшего наблюдения. В настоящее время местные власти решают вопрос о долгосрочной опеке над ребенком совместно с организацией Childline.

Ранее жительница Сестрорецка в Санкт-Петербурге принесла в женскую консультацию мертворожденного ребенка в пакете. 39-летняя женщина обратилась к врачам и рассказала о выкидыше, произошедшем на 21-й неделе беременности. Она обратилась к врачам лишь спустя четыре дня, поскольку все это время находилась в тяжелом эмоциональном состоянии.

Индия
дети
младенцы
новорожденные
собаки
бродячие собаки
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей
В приграничном регионе отменили концерты SHAMAN
«Спартак» обыграл соперника на его территории в ходе матча КХЛ
Сотрудница банка попала за решетку из-за шикарной жизни на краденные деньги
Глава ВТБ вспомнил анекдот на фоне споров банков с маркетплейсами
ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России
«Девственности не лишил, но все остальное было»: отец 7 лет насиловал дочку
Буданова высмеяли за давнее обещание выпить кофе в Крыму
Молдавия окончательно определилась с судьбой Русского дома в Кишиневе
Напавшему на сотрудников ФСИН американцу увеличили срок до 10 лет
«Все важно»: Собянин высказался о выплатах бойцам СВО в Москве
Камера засняла момент наезда на ребенка в Кемеровской области
«Я вижу тень»: модель нашли закопанной лесу после тревожных сообщений
Блогер призвал россиян не переживать из-за блокировки WhatsApp
Редкие птицы начали переселяться в российский город
«Аэрофлот» запустил «Бизнес-проездной» для частых перелетов
Блогера-правозащитника задержали за вымогательства с шантажом
Цитрусовый десерт из слоеного теста: рецепт для новичков
Стая бродячих собак спасла брошенного матерью младенца
Пусть Богородица хранит вас: открытки на Введение во храм — 4 декабря
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.