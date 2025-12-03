Стая бродячих собак спасла брошенного матерью младенца

Жительница города Навадвип в Индии бросила новорожденного мальчика недалеко от уличного туалета, сообщает Times of India. Ребенка нашла стая бродячих собак. При этом животные не навредили младенцу. Они всю ночь охраняли мальчика, пока утром его не нашла другая женщина.

Эти собаки, которых мы часто прогоняем, сделали то, чего не сделали бы многие люди. Они сохранили ребенку жизнь, — отметила она.

Найденного малыша отвезли в больницу, где врачи подтвердили отсутствие травм. Мальчика перевели в районную больницу для дальнейшего наблюдения. В настоящее время местные власти решают вопрос о долгосрочной опеке над ребенком совместно с организацией Childline.

