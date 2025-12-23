Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 16:13

Иностранку и жительницу Черкесска задержали по делу о продаже ребенка

В Карачаево-Черкесии возбуждено дело о продаже новорожденного

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело после продажи новорожденного ребенка местной жительнице, сообщили в региональном управлении МВД. Обе причастные к произошедшему женщины задержаны.

По данным полиции, 29-летняя иностранка заранее договорилась с 45-летней жительницей Черкесска о передаче ребенка за вознаграждение в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, покупательница оплатила роженице пребывание в палате перинатального центра. После родов женщина передала младенца и получила оговоренную сумму.

После того как информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы, следственные органы возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми. Ребенка обнаружили у сестры женщины, которая приобрела младенца. Его изъяли и направили в социальное учреждение.

Иностранная гражданка дала признательные показания. Вторая подозреваемая воспользовалась своим конституционным правом на отказ от дачи показаний, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жительницу Дагестана заподозрили в продаже своего новорожденного ребенка за 500 тыс. рублей. Сделка состоялась сразу после выписки женщины из роддома в декабре 2024 года. 26-летняя женщина передала ребенка 40-летней женщине, которая попыталась оформить документы на него. Специалисты заподозрили подлог и сообщили в полицию.

торговля людьми
дети
новорожденные
Карачаево-Черкесия
