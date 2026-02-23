Зимняя Олимпиада — 2026
Задержание «директора» «Крошки-картошки» получило неожиданный поворот

РБК: задержанный по делу об избиении не был директором кафе «Крошка-картошка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Задержанный по делу об избиении женщины в московском метро оказался наемным работником одного из кафе сети «Крошка-картошка», рассказали в РБК в пресс-службе компании. Журналистам заявили, что инцидент не связан с работой сотрудника и произошел вне рабочего времени. В пресс-службе сети дали понять, что не хотят комментировать личную жизнь персонала и добавили, что ожидают от работников соблюдения законов.

Задержанный является наемным сотрудником одного из кафе сети и не является партнером или франчайзи компании. Он не принимает управленческих решений на уровне сети, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Московский суд арестовал на пять суток административного директора франшизы «Крошка-картошка», который в новогодние праздники напал на женщину в метро. По данным следствия, вечером 8 января в вагоне поезда между станциями «Курская» и «Электрозаводская» мужчина сбросил рюкзак пассажирки на пол, а затем ударил ее основанием ладони в переносицу. От удара пострадавшая ушиблась затылком о стену вагона. В суде он признал вину.

