23 февраля 2026 в 09:48

Директора «Крошки-картошки» наказали за драку с женщиной в метро

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Московский суд арестовал на пять суток административного директора франшизы «Крошка-картошка», который в новогодние праздники напал на женщину в метро, следует из материалов дела. Согласно документам, которые приводит РИА Новости, его действия квалифицировали как мелкое хулиганство.

В материалах говорится, что вечером 8 января в вагоне поезда между станциями «Курская» и «Электрозаводская» директор франшизы сбросил рюкзак пассажирки на пол, а затем ударил ее основанием ладони в переносицу. От удара женщина ушиблась затылком о стену вагона.

В суде мужчина признал вину и подтвердил обстоятельства, но заявил, что не хотел причинять вреда. Суд приговорил его к пяти суткам административного ареста, учтя характер случившегося, личность нарушителя, а также тот факт, что ранее он уже привлекался к административной ответственности.

Ранее в прокуратуре Якутии заявили, что в Верхоянском районе местный депутат подрался на дискотеке в Доме духовности. По данным ведомства, он оторвал доску от дверного косяка и ударил односельчанина по голове. В ближайшее время народный избранник предстанет перед судом.

