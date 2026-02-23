Директора «Крошки-картошки» наказали за драку с женщиной в метро Директора «Крошки-картошки» арестовали на пять суток за избиение женщины в метро

Московский суд арестовал на пять суток административного директора франшизы «Крошка-картошка», который в новогодние праздники напал на женщину в метро, следует из материалов дела. Согласно документам, которые приводит РИА Новости, его действия квалифицировали как мелкое хулиганство.

В материалах говорится, что вечером 8 января в вагоне поезда между станциями «Курская» и «Электрозаводская» директор франшизы сбросил рюкзак пассажирки на пол, а затем ударил ее основанием ладони в переносицу. От удара женщина ушиблась затылком о стену вагона.

В суде мужчина признал вину и подтвердил обстоятельства, но заявил, что не хотел причинять вреда. Суд приговорил его к пяти суткам административного ареста, учтя характер случившегося, личность нарушителя, а также тот факт, что ранее он уже привлекался к административной ответственности.

