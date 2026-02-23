Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 12:37

Российский актер рассказал о ранении, полученном в зоне СВО после концерта

Актер Олег Протасов рассказал об осколочном ранении, полученном в зоне СВО

Российский актер Олег Протасов получил осколочное ранении в зоне специальной военной операции. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ он рассказал, что произошло это в прошлом июле после благотворительного концерта.

Осколочное ранение получил ночью. После концерта мы легли спать с 18 на 19 июля. Две мины прилетело. Взрывной волной выбило стекла, осколок прилетел в руку, — рассказал он.

Он добавил, что впервые побывал в зоне СВО 15 апреля 2022 года. Всего он совершил 11 выездов с концертами, за что отмечен наградами.

Ранее появилась информация, что экс-главком украинских войск Валерий Залужный был ранен в 2023 году в момент, когда ему поступил звонок из офиса президента Украины Владимира Зеленского. Разговор из-за этого продлился всего 30 секунд.

До этого заслуженная артистка России Юта дала концерт для военнослужащих штурмовых подразделений 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток», выполняющих задачи на Запорожском направлении. В составе слушателей были и те, кто непосредственно участвовал в освобождении Гуляйполя.

