Глава центра лечения от зависимостей пьяным избил мать

Глава Центра ментального здоровья им. доктора Спирина Сергей Спирин мог избить мать в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Telegram-канале «112». Авторы рассказали, что врача увезли сотрудники полиции.

На канале рассказали, что предварительно мужчину не раз замечали сильно пьяным. По информации «112», Спирина госпитализировали, он находится в реанимации. О состоянии его матери на канале ничего не сообщали. Известно, что в центре здоровья Спирина пациентов лечат от алкогольной зависимости и различных нервных заболеваний.

