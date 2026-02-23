Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 13:20

Глава центра лечения от зависимостей пьяным избил мать

«112»: руководитель центра ментального здоровья избил мать под алкоголем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Центра ментального здоровья им. доктора Спирина Сергей Спирин мог избить мать в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Telegram-канале «112». Авторы рассказали, что врача увезли сотрудники полиции.

На канале рассказали, что предварительно мужчину не раз замечали сильно пьяным. По информации «112», Спирина госпитализировали, он находится в реанимации. О состоянии его матери на канале ничего не сообщали. Известно, что в центре здоровья Спирина пациентов лечат от алкогольной зависимости и различных нервных заболеваний.

Ранее жителя Крыма отправили на принудительное лечение после убийства матери и брата. Суд вынес постановление о применении мер медицинского характера в отношении 27-летнего жителя села Войково. Обвиняемого задержали при содействии сотрудников полиции. В ходе судебной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что в момент совершения преступления мужчина не мог осознавать фактический характер своих действий из-за психического расстройства.

До этого в Йошкар-Оле полиция задержала 47-летнего мужчину, подозреваемого в тройном убийстве во время пьяной ссоры. По данным ведомства, одной из жертв оказалась его возлюбленная.

избиения
клиники
алкоголь
полицейские
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев раскрыл, почему в Киеве желают продолжать конфликт
«Цена победы имеет значение»: Медведев призвал военных беречь себя
Медведев объяснил, почему Россия не разглашает итоги переговоров по Украине
На Западе поразились новому заявлению Зеленского о Путине
Медведев объяснил, что начали осознавать в Киеве
«На коленке»: Медведев вспомнил первые шаги России в сфере БПЛА
Европейская страна на год сдвинет голосование по вступлению в ЕС
Мужчина решил спуститься с девятого этажа по простыням и разбился
Глава центра лечения от зависимостей пьяным избил мать
Генерал США объяснил, почему США требуют от Киева мирную сделку до лета
В АТОР назвали число российских туристов в Мексике на фоне беспорядков
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
«Сейчас тихо»: житель штата Халиско о ситуации на фоне беспорядков
Политолог раскрыл, кто дал наркобаронам сформировать государство в Мексике
Гагин озвучил шокирующие факты похищений украинских детей солдатами ВСУ
В Совете Федерации назвали главных героев Дня защитника Отечества
ВСУ обесточили сотни населенных пунктов на Запорожье
Ветеран СВО рассказала, как спаслась от удара дрона-камикадзе ВСУ
Кровавый хаос в Мексике: кадры жестких стычек после убийства наркобарона
Уильям раскрыл подробности своего состояния после скандала с Эндрю
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.