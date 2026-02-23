Ракетный удар по Белгороду, ранение мирных: как ВСУ атакуют РФ 23 февраля

Средства ПВО в течение ночи уничтожили 152 беспилотных летательных аппарата. Вооруженные силы Украины совершили мощную ракетную атаку на Белгород и Белгородский округ, в результате повреждена энергетическая инфраструктура. Также из-за удара украинским дроном в регионе пострадала мирная жительница. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Над Россией уничтожили 152 беспилотника в ночь на 23 февраля

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 152 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 65 и 35 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей соответственно. Еще 16 БПЛА уничтожили над Крымом.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 22 февраля до 07:00 мск 23 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по восемь украинских беспилотников над территориями Воронежской и Ростовской областей, по четыре — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря. По три БПЛА уничтожили над Волгоградской областью и Республикой Татарстан, по два — над Курской и Липецкой областями, по одному — над Тульской и Тверской областями.

Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В двух районах Воронежа погас свет после ночной атаки дронов

В Воронеже обломки сбитой высокоскоростной цели упали на объект энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Гусев. Падение фрагментов дрона привело к кратковременным перебоям в энергоснабжении потребителей в двух районах города. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Глава региона подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал, а возникшие технические неполадки были оперативно устранены аварийными бригадами. Расчеты ПВО продемонстрировали слаженность действий, своевременно нейтрализовав потенциальную угрозу. В настоящее время электроснабжение в пострадавших районах полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

«Благодарю защитников воронежского неба за четкую и слаженную работу. Спасибо всем сотрудникам коммунальных служб за оперативное устранение последствий атаки», — резюмировал Гусев.

Почти 300 детей получили ранения из-за атак ВСУ за прошедший год

Почти 300 детей получили ранения, 22 ребенка погибли из-за атак ВСУ за прошедший год, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала такие данные страшными. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Пострадало как минимум 293 ребенка, то есть несовершеннолетних. 22 ребенка были убиты, 271 ребенок ранен. Я говорю только о физических увечьях, ряд из которых привел к гибели, какие-то привели к искалеченным судьбам в физическом плане. Это страшные цифры, только за один год», — рассказала Захарова.

Дипломат также напомнила статистику с начала конфликта. По ее словам, c февраля 2022 года ранения получили как минимум 1082 ребенка, 236 из них погибли.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар разгорелся в промзоне Альметьевска после атаки БПЛА

В Альметьевске после падения обломков сбитых беспилотников ВСУ разгорелся пожар на территории промзоны, сообщила администрация города. По данным мэрии, на месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших нет. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Дежурными средствами ПВО нейтрализованы БПЛА в небе над Альметьевским районом. В результате падения обломков на территории промышленной зоны возникло локальное возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что сейчас профильные специалисты ликвидируют последствия атаки ВСУ. Ситуация, подчеркнули в ведомстве, находится под контролем, жителям района ничего не угрожает.

При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область женщина получила ранение

В Яковлевском городском округе в результате удара дрона ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Атака была совершена на территорию частного домовладения в селе Пушкарном. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы <...>. Необходимая помощь оказывается», — написал глава области.

Из-за последующей детонации загорелась надворная постройка, пояснил Гладков. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. В самом доме взрывной волной выбило окна и посекло фасад. Повреждения зафиксированы и у соседей: в четырех близлежащих домовладениях выбиты стекла и повреждены входные группы.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы. Проводится подворовой обход для уточнения масштабов ущерба и выявления возможных дополнительных разрушений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атака ВСУ на Белгород привела к перебоям с подачей электроэнергии

ВСУ совершили мощную ракетную атаку на Белгород и Белгородский округ, сообщил Гладков. В результате обстрела зафиксированы серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Атака ВСУ привела к перебоям с подачей электричества, водоснабжения и отопления в жилых домах. На месте происшествия работают все оперативные службы, ведется оценка ущерба и восстановительные работы.

«Масштаб повреждений в полном объеме сможем оценить в светлое время суток», — уточнил Гладков.

Жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и как можно быстрее вернуть в дома жителей свет и тепло.

