Мужчина решил спуститься с девятого этажа по простыням и разбился Житель Подмосковья умер при попытке сбежать от полиции через окно

В подмосковной деревне Сапроново 40-летний мужчина погиб при попытке спуститься из окна своей квартиры на девятом этаже с помощью связанных простыней, передает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел утром после жалоб соседей на шум.

По словам соседей, мужчина всю ночь кричал в окно, мешая людям спать. Недовольные жители дома вызвали полицию. Приехавшие на вызов правоохранители начали стучать в дверь, в то время как мужчина утверждал, что его заперли в помещении.

Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения он попытался самостоятельно покинуть квартиру через окно. Однако он не удержался на импровизированном канате из постельного белья и сорвался вниз, получив травмы, несовместимые с жизнью. Дежурившие у дома врачи скорой помощи констатировали смерть на месте происшествия.

