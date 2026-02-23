Нарколог напомнил время полного выведения алкоголя из организма Нарколог Тюрин заявил, что алкоголь полностью выводится из организма за три дня

Алкоголь полностью выводится из организма за три дня, в течение указанного периода гормональный фон и нервная система становятся крайне уязвимы, заявил нарколог Андрей Тюрин. По его словам, которые приводит Lenta.ru, на полное восстановление нейрохимического баланса мозга, работы рецепторов, сна от последствий запоя может уйти до 21 дня.

Человек может быть чист для проверки, но в его теле идет восстановление водно-солевого баланса, нейронных связей и регенерация поврежденных клеток печени. На это требуется в среднем 72 часа, — отметил эксперт.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что алкоголь может привести к смертельно опасному циррозу. Внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области подчеркнул, что спиртное повышает нагрузку на сердечную мышцу. Холдин уточнил, что алкоголь снижает уровень тестостерона, из-за чего уменьшается половое влечение.

Также стало известно, что число наркоманов в России, которые принимают запрещенные препараты внутривенно, снизилось на 65% за почти 15 лет. Согласно статистическим материалам, в 2024 году таких наркоманов насчитывалось около 134 тыс. человек.