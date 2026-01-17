Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 14:52

Седокову заподозрили в пагубной привычке

«Газета.Ru»: у Седоковой могли начаться проблемы с алкоголем

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
«Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Свита короля» сообщила, что певица Анна Седокова якобы начала злоупотреблять алкоголем. Как пишет издание, о пагубной привычке артистки рассказала приятельница знаменитости.

В публикации говорится, что в жизни Седоковой не заканчивается черная полоса. По словам источника, певица постоянно посещает вечеринки, чтобы отвлечься от проблем. Как правило, подобные мероприятия не обходятся без спиртных напитков. В материале сказано, что раньше Седокова отказывалась выпивать, а теперь, по данным инсайдера, «ни одного бокала не пропускает».

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что имеет предрасположенность к алкоголизму. Он добавил, что наверняка стал бы алкоголиком, если бы не придерживался трезвого образа жизни. По признанию республиканца, он склонен к различным зависимостям.

До этого режиссер театра «У Никитских ворот» Марк Розовский назвал пьянство веской причиной для увольнения актера. Он назвал алкоголизм «русской театральной болезнью» и врагом общего дела. Режиссер добавил, что были случаи, когда его театр оплачивал лечение талантливых актеров, склонных к алкоголизму.

