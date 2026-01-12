Розовский назвал главную причину, по которой может уволить актера из театра Режиссер Розовский: уволить актера из театра можно за пьянство

Режиссер театра «У Никитских ворот» Марк Розовский в беседе с NEWS.ru назвал пьянство главной причиной, по которой он может уволить актера. Он назвал алкоголизм «русской театральной болезнью» и врагом общего дела, который нетерпим в живом искусстве театра.

В моем театре, все знают, пощады алкашам не будет. Здесь моя рука должна превратиться в топор и рубануть по полной. Жесткий ли я при этом руководитель? Ну, наверное, со стороны так выглядит. Но, с другой стороны, моя цель — спасти человека, если он заболел болезнью, называемой алкоголизмом, — сказал Розовский.

Режиссер добавил, что были случаи, когда его театр оплачивал лечение талантливых актеров, склонныхк алкоголизму. Если это приносило свои плоды, то человек оставался в составе труппы, если нет, с ним окончательно расставались, ответил Розовский.

Это очень страшная болезненная ситуация, когда человек 10 или даже 20 лет работает в театре и служит общему делу, а потом вдруг срывается, подводит со страшной силой, и ты с этим человеком должен расстаться, потому что он становится врагом, — добавил Розовский.

Ранее балерина Анастасия Волочкова вернулась в рехаб-шоу «Звезды под капельницей» и ответила на обвинения в алкоголизме. В новом эпизоде артистка эмоционально отвергла заявления о страданиях от зависимости.