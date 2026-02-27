Овчинский: дом для участников программы реновации появится в Преображенском

Жилой дом для участников программы реновации возведут в районе Преображенское на востоке столицы, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении земельного участка площадью 0,59 гектара по адресу: 1-й Электрозаводский переулок, 7.

На месте подлежащего сносу здания планируется строительство дома с современными архитектурными и планировочными решениями. Предельная площадь новостройки составит 14 тыс. квадратных метров, из которых 12,8 тыс. квадратных метров будут иметь жилое назначение, а около 1,2 тыс. — для размещения социально-бытовых объектов, — уточнил Овчинский.

По его словам, рядом с домом есть вся инфраструктура для комфортной жизни, работы и отдыха: детские сады и развивающие центры, школы, супермаркеты, медцентры, салоны красоты, фитнес-клубы и кафе. Новостройку возведут рядом с двумя одноименными станциями метрополитена «Электрозаводская» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в 2025 году новые квартиры по программе реновации получили более 48 тыс. москвичей. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что программа реновации в столице выполнена уже более чем на четверть.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».