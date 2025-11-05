Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 11:11

В Москве реорганизуют 38 бывших промзон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве планируют реорганизовать 38 участков бывших промзон, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова. Работы затронут 65 районов города.

Здесь планируется сформировать современные кварталы с комфортным жильем и построить востребованную инфраструктуру. Всего будет возведено 14,7 млн квадратных метров недвижимости различного назначения, — рассказал Ефимов.

Для реализации программы реновации планируется возвести 4,4 млн квадратных метров жилья. Также Ефимов отметил, что город получит 177,5 тысячи дополнительных рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что более 18 тысяч москвичей с начала года получили новое жилье по программе реновации. По его словам, темпы строительства увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом.

