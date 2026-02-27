Раскрыто число заблокированных интернет-ресурсов финансовых пирамид

По инициативе Банка России в 2025 году заблокировали 21,5 тыс. интернет-ресурсов, связанных с финансовыми пирамидами и нелегальными проектами, сообщается на сайте регулятора. В пресс-службе добавили, что было возбуждено более 440 административных дел.

В 2025 году заблокировано 21,5 тыс. интернет-ресурсов, принадлежавших финансовым пирамидам и нелегалам. Регулятор направляет информацию обо всех выявленных нелегальных проектах в правоохранительные органы, ФАС России и другие организации — для пресечения незаконной деятельности, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что одного из лидеров финансовой пирамиды Life is Good, находившегося в розыске, экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов в Росси. Представитель МВД Ирина Волк заявила, что мужчину передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН.

До этого в Волгограде завершили расследование крупного дела о финансовой пирамиде. Уголовное дело по факту хищения около 850 млн рублей направили в суд для рассмотрения. К ответственности привлекли четыре человека во главе с 69-летней женщиной-организатором.